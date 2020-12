Conteúdo Patrocinado – Podcast Rally dos Sertões #04: Africa Twin 2021 em nova versão

Nesse podcast, a mais icônica das CRFs, a Africa Twin, da Honda, que chega ao mercado com melhorias no motor, transmissão e painel em 2021. Saiba como as competições off road, como o Rally dos Sertões, servem como laboratórios para desenvolvimento de soluções para as motos, e o caso da Africa Twin, que venceu o Paris Dakar três vezes consecutivas. A apresentação é de Daniel Gonzales, com a participação do editor Arthur Caldeira.