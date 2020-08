Conteúdo patrocinado: Podcast Red Hat #10: hábitos ágeis, comportamento open

O comportamento e os hábitos estão diretamente relacionados com a construção e a manutenção das culturas nas organizações. Conduzir mudanças nestes processos, com os conceitos da metodologia open e do manifesto ágil, é se abrir para o novo mundo e essencial para atingir a transformação digital.

Quem conversa sobre isso é Fábio Pereira, líder do Open Innovation Labs da Red Hat para a América Latina. A apresentação é de Daniel Gonzales.