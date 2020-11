Conteúdo Patrocinado – Podcast Red Hat #18: Automatizando processos, alcançando a inovação

A automação de processos e serviços passou a ganhar protagonismo nas estratégias das companhias na medida em que as novas tecnologias avançam no mercado. Para acompanhar a acelerada transformação digital e inovar com agilidade, a automação é caminho indispensável.

A automação também apresenta alguns desafios que envolvem mudanças estruturais e comportamentais das equipes para que se aproveitem todos os seus benefícios. Saiba mais na conversa com Alan Rafael Roque, Arquiteto de Soluções da Red Hat Brasil. A apresentação é de Daniel Gonzales.