Conteúdo patrocinado: Podcast Stihl #01 – Tecnologia no Agro, Ouça no Podcast

O campo brasileiro passou por uma revolução nos últimos 10 anos, com forte aumento da mecanização. O agricultor também está muito mais conectado e o acesso à internet mudou a sua rotina, com treinamentos online e acompanhamento das novas tecnologias. Ouça duas lideranças da Stihl Brasil, fabricante de ferramentas motorizadas, falando mais sobre o assunto. Fernando Rezende Pellegrini, supervisor de Planejamento e Produtos, e Rafael Zanoni Soares, gerente de Marketing, comentam sobre a adesão às novas tecnologias do campo e sobre como a conectividade vem causando transformações. A apresentação é de Daniel Gonzales.