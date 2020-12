Conteúdo Patrocinado – Podcast Stihl #3: A força do agronegócio

Ano após ano, o agronegócio tem sido a locomotiva da economia nacional e o setor responsável por impedir o Brasil de entrar numa crise econômica ainda maior. Depois dos R$ 7,7 bilhões de renda com as exportações no ano passado, em 2020 a previsão do Banco Mundial aponta uma retração de 5,4% no PIB brasileiro, enquanto o PIB do agronegócio deve crescer 9%.

Para falar sobre o peso do agro na economia nacional, o podcast recebe dois executivos da Stihl Brasil: Romário Brito, vice-presidente de Marketing e Vendas, e Cleomar Prunzel, vice-presidente Administrativo e Financeiro. A apresentação é de Daniel Gonzales.