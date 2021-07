Conteúdo Patrocinado: Podcast Take Blip #1 – WhatsApp, um dos principais canais com o cliente hiperconectado

Plataforma de mensagens oferece várias possibilidades para os negócios na comunicação com seus clientes. Saiba como a plataforma TakeBlip leva para este canal a inteligência artificial, os bots inteligentes e ainda integra atendentes humanos, oferecendo múltiplos meios de conexão, e como os dados podem ser captados e utilizados para melhorar ainda mais a experiência, na conversa com Guilherme Dallaqua, head de Alianças Estratégicas na Take Blip. A apresentação é de Daniel Gonzales.