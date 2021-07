Conteúdo Patrocinado: Programa Boi na Linha atua na pecuária sustentável na Amazônia

Desenvolvido pelo Ministério Público Federal e pela ONG Imaflora (Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola) em parceria com algumas empresas, entre as quais a JBS, programa tem como objetivo fortalecer os compromissos sociais e ambientais na cadeia de valor da carne bovina na Região Norte.

Saiba mais neste podcast, com Isabel Drigo, coordenadora de Clima e Cadeias Agropecuárias do Imaflora, Rafael da Silva, Procurador do Ministério Público Federal, e Márcio Nappo, diretor de Sustentabilidade da JBS. A apresentação é de Daniel Gonzales.