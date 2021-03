Conteúdo Patrocinado: Programa de pontos Stix integra grandes marcas

Criada pelo GPA e pela RaiaDrogasil, a Stix é o ponto e a plataforma de recompensas dos programas de fidelidade das grandes marcas. Trata-se do primeiro ecossistema brasileiro de programas com varejistas de abrangência nacional, combinando soluções práticas e inteligentes para gerar valor aos parceiros com benefícios tangíveis aos consumidores. A Stix opera como uma carteira única de pontos em rede de parceiros que atualmente conta com Extra, Pão de Açúcar e RaiaDrogasil e deve ser expandida em breve.

Para falar sobre como a plataforma funciona, para quem está aberta e como será sua ampliação, conversamos neste Podcast com Alexandre Rodrigues, diretor comercial e marketing da Stix. A apresentação é de Daniel Gonzales.