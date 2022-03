Conteúdo Patrocinado: Programa Empreendedor do Ano Brasil

O talento empreendedor brasileiro continua em evidência mesmo num mundo complexo. Promovido pela EY, uma das maiores empresas de consultoria e auditoria do mundo, o programa Empreendedor do Ano é uma síntese disso. A 24ª edição brasileira teve os representantes das cinco categorias anunciados no dia 16 de fevereiro, em evento produzido pela EY Brasil e transmitido pelo ‘Estadão Blue Studio’.

Neste podcast, a jornalista Michelle Trombelli, que também foi comentarista do evento, conversa com Raquel Teixeira, sócia de EY Private e líder dos programas Empreendedor do Ano e Winning Women Brasil, sobre os maiores desafios de empreender no País.