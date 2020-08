CONTEÚDO PATROCINADO: Programa ‘Fazer o Bem Faz Bem’ da JBS ajuda instituições em tempos de crise

Em tempos de pandemia, a preocupação com o próximo ganha força e mais entendimento. Essa sensibilidade para a necessidade de ajuda tem feito com que muitas pessoas e empresas estejam dedicando recursos financeiros e, mais do que isso, conhecimento e tempo para ajudarem os que estão ainda mais vulneráveis frente a essa crise.

A JBS foi uma dessas empresas, que, com o Programa Fazer o Bem Faz Bem, está destinando um grande volume em doações e também conta com muitas pessoas do seu time para ajudar. Toda ajuda está sendo destinada a ações em ciência, saúde e assistência social.

A jornalista Bárbara Guerra conversou com três integrantes do comitê social e eles contam um pouco sobre o trabalho que realizam e as instituições que indicaram para serem ajudadas com a doação da JBS.