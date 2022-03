Conteúdo patrocinado: Quem é a ‘True Generation’?

Redes de entretenimento, realidade virtual, metaverso… Quais serão as próximas tendências? Um estudo da McKinsey em parceria com a Box 1824 revelou quatro comportamentos-chave da Geração Z, que contempla as pessoas nascidas entre os anos 1995 e 2010 e que é nativa digital, e as mudanças em termos de consumo.

Essas e outras questões foram discutidas no episódio do McKinsey Talks, com Gabriela Platinetty, Digital Expert Associate Partner da McKinsey em São Paulo, Gabriela Comazzetto, Head of Global Business Solutions Latam e Brasil no TikTok & ByteDance e Paula Englert, CEO e Sócia da Box 1824 e Cofundadora da NexoHW.

Na conversa, as convidadas abordaram a relação das demais gerações com as redes de entretenimento, o marketing como ferramenta para negócios e os hábitos dos usuários como efeito da pandemia. Ouça no Podcast!