Conteúdo Patrocinado – Rally dos Sertões: esquentando os motores

A largada do Rally dos Sertões, maior competição fora de estrada das Américas, é no dia 30, sexta-feira, em São Paulo. Os pilotos partem para um trajeto de quase 5 mil km até Barreirinhas (MA), cheio de aventuras e desafios. A equipe Honda Racing Brasil já esquenta os motores para entrar com tudo na competição. Conheça as novidades, estratégias e expectativas para 2020 na conversa com os pilotos Thiago Veloso, Bissinho Zavatti e Dario Julio, este último chefe do time.