Quando as crianças estão doentes ou precisando de algum tipo de tratamento, os pais querem que seus filhos sejam bem assistidos, com carinho, cuidado, e que esperem o menos possível. Entrevistamos o pediatra e gerente médico do Hospital Sabará, Felipe Lora, que conta como funciona esse novo espaço, destinado às crianças que necessitam de atendimento de alta complexidade e multidisciplinar.