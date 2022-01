Conteúdo patrocinado: São Bernardo vem crescendo em investimentos

Hoje o nosso assunto é investimento e sobre uma cidade que está passando por uma transformação econômica. São Bernardo do Campo é sede de importantes montadoras de veículos e um dos principais polos industriais do Brasil.

A cidade que tem os menores impostos da Grande São Paulo realizou, em dezembro de 2021, o evento Investe São Bernardo. Para falar mais sobre o crescimento da cidade, a jornalista Bárbara Guerra conversou com o prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando. Acompanhe no podcast.