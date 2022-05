Conteúdo patrocinado: Segurança no transporte rodoviário de passageiros

Desde que iniciou suas atividades, há cinco anos, a Buser tem dado atenção máxima à segurança dos passageiros. Esses cuidados envolvem a seleção criteriosa das empresas parceiras e a adoção de recursos que vão muito além das exigências legais. Um exemplo são as câmeras de fadiga, que identificam automaticamente sinais de cansaço e desatenção no motorista.

Para falar mais sobre o assunto, a jornalista Bárbara Guerra conversou com o diretor de Operações da Buser, Thiago Zanetti, sobre como a tecnologia está ajudando a tornar as viagens por fretamento mais seguras e também entender quais as exigências que as empresas de turismo precisam seguir para rodarem com a plataforma.