Conteúdo Patrocinado: Sem rótulos – A construção de uma gestão humanizada

Há algumas décadas, as empresas tinham apenas um objetivo na gestão: alcançar resultados. Os colaboradores viviam a pressão da alta produtividade constante, com retornos rápidos e concretos.

Com o advento da tecnologia, mudanças sociais e a chegada de novas gerações ao mercado de trabalho, isso foi sendo substituído por relações muito mais diretas, nas quais a liderança se envolve mais com as equipes e mantém uma postura muito mais empática. Sobre gestão humanizada, o podcast recebe Elisangela Franco, diretora de Marketing da Red Hat Brasil, e Tereza Melo, gerente de RH também da Red Hat Brasil. A apresentação é de Daniel Gonzales.