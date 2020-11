Conteúdo Patrocinado: Sintomas de mieloma múltiplo podem ser confundidos com outras doenças

O mieloma múltiplo é um tipo de câncer do sangue que pode levar a fraturas ósseas, falência dos rins e graves infecções. Os sintomas iniciais do Mieloma podem ser facilmente confundidos com outras doenças de menor gravidade. O hematologista Angelo Maiolino explica que dor óssea e febre intermitentes, sem nenhuma razão aparente, devem chamar a atenção de médicos e pacientes, que não devem demorar em procurar um profissional de saúde.