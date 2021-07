Conteúdo Patrocinado: Take Blip #2 – Contatos inteligentes na relação cliente-empresa

A Take Blip implementa o conceito de contato inteligente nos vários meios de contato que podem ser usados pelos clientes na relação com as empresas. Com a inteligência artificial e a análise de dados, o desenho da jornada é feito para encantar o consumidor, possibilitar o uso de automação ao lado de atendentes humanos e tornar a experiência suave e positiva, gerando ainda insights para os negócios.

Saiba como no podcast, na conversa com Roberto Oliveira, CEO e co-fundador da Take Blip. A apresentação é de Daniel Gonzales.