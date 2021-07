Conteúdo Patrocinado: Tecnologia como aliada da retomada econômica

A preocupação em diminuir e acabar com a disseminação do covid anda de mãos dadas com a preocupação em retomar a economia. E a população que trabalha para isso procura soluções práticas e viáveis, dentro de cada possibilidade.

Não existe aliada melhor para ajudar nessa retomada se não a tecnologia. São diversas oportunidades que colocaram a tecnologia em primeiro lugar no ranking de prioridades dos empreendedores, não só por auxiliarem as grandes empresas, mas também os pequenos e micro empresários.

Neste podcast, a jornalista Bárbara Guerra conversa com Sylvia Bellio, fundadora da IT Line Technology, membro do Dell Women’s Entrepreneur Network (DWEN) e autora de quatro livros, sobre o papel da tecnologia na retomada da economia.