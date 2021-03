Conteúdo Patrocinado: Tecnologia impulsiona mulheres empreendedoras

A tecnologia impulsiona os negócios e, também, é o braço direito para quem quer começar algo novo. O empreendedorismo feminino ganha cada vez mais força e as mulheres driblaram a crise para investir em seus sonhos. E a tecnologia é grande aliada do grupo feminino para que esses sonhos saiam do papel.

Sobre o assunto, a jornalista Bárbara Guerra conversou com a Luciane Dalmolin, responsável pelo segmento de Pequenas Empresas para todo o Brasil da Dell Technologies.

Em apoio ao empreendedorismo feminino, vale lembrar que a Dell Technologies desenvolveu o DWEN, Dell Women’s Entrepreneur Network, uma rede de capacitação de mulheres empreendedoras e que auxilia no crescimento de seus negócios por meio do poder da tecnologia, da expansão das redes de contato globais e do acesso ao capital.