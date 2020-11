Conteúdo patrocinado: Tecnologias na gestão de resíduos no Brasil; Ouça no Podcast

Nos últimos anos, as autoridades públicas e os órgãos ambientais voltaram sua atenção para a importância das plataformas digitais de controle e fiscalização do lixo, inclusive para os resíduos comerciais e industriais. Assim, as políticas de gestão de resíduos para coleta, transporte, reciclagem e proteção ambiental têm avançado com o uso de tecnologias e sistemas de inteligência virtual.

Para detalhar o assunto, a jornalista Bárbara Guerra conversou com o Antonio Januzzi, gerente de novas tecnologias em resíduos da Estre, que falou sobre a importância da gestão de resíduos caminhar lado a lado com as inovações tecnológicas do setor.