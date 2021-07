A jornalista do Estadão Adriana Moreira, que passa por um tratamento de um câncer de mama, conversa com especialistas sobre temas relevantes para quem está passando por esta doença, e também para o conhecimento geral sobre o câncer. Neste primeiro episódio, a Adriana bate um papo com a head da Oncologia Clínica de Tumores de Mama do AC Camargo Câncer Center, Solange Sanches.