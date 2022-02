Conteúdo patrocinado: “Uma análise das perspectivas econômicas para o Brasil em 2022”

O mundo ainda está se recuperando da crise econômica provocada pela pandemia do Coronavírus, que completa dois anos em março. Nos Estados Unidos e na Europa, assistimos a uma taxa de inflação altíssima para padrões históricos. Por aqui, o ano deve ser de crescimento baixo, juros altos, inflação elevada e desemprego em patamar ainda preocupante.

O cenário global deve ser um dificultador a mais para a recuperação, que vai depender muito do quadro que se desenhar nas eleições presidenciais. Nesse podcast, a jornalista Juliana Rangel conversa com Felipe Salles, economista-chefe do C6 Bank, sobre perspectivas macroeconômicas para o Brasil em 2022.