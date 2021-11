Conteúdo patrocinado: Vacinação contra meningite e pneumonia

Doenças como a meningite e a pneumonia são tão ou mais graves que o coronavírus na população pediátrica e podem ser prevenidas por vacinas, que estão disponíveis em clínicas privadas e no Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Para falar sobre esse assunto, a jornalista Rita Lisauskas conversa com Dr Renato Kfouri, pediatra, infectologista e presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). Esse podcast é uma realização do Estadão Blue Studio com o patrocínio da Pfizer.