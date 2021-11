Conteúdo Patrocinado: Vacinação de recém-nascidos e gestantes

Você sabia que o recém-nascido precisa ser vacinado ainda na maternidade e que os primeiros meses de vida dessa criança também são bem agitados quando o assunto é imunização? As grávidas também tem um calendário robusto de vacinação e é importante que ela siga à risca essa programação, para que ela e o bebê sejam protegidos contra diversas doenças,entre elas o coronavírus.

Quais são essas vacinas, contra quais doenças protegem e por que é necessário seguir à risca esse calendário de vacinação? Assunto para esse podcast de hoje, que recebe a infectologista Rosana Richtmann, uma das criadoras do Movimento Vacinação, da Sociedade Brasileira de Infectologia. Esse podcast é uma produção do Estadão BlueStudio, como patrocínio do Movimento Vacinação.