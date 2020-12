Conteúdo patrocinado: Vacinação e outros cuidados fundamentais com os prematuros; Ouça no Podcast

Você já deve ter conhecido algum bebê prematuro ou escutado de alguém próximo que tenha. Mas você sabe quais são os cuidados especiais que eles precisam? Os prematuros nascem com o sistema imunológico – como diz o próprio nome – ainda imaturo, o que faz com que eles sejam mais vulneráveis a infecções. Por isso a atenção especial.

Mas e com essa onda de coronavírus, o que muda? As restrições aumentam? O Estadão realizou o evento online Diálogos Estadão Think – Vacinação e os Cuidados Especiais com Prematuros. E nesse podcast você acompanha os destaques desse evento.