Conteúdo Patrocinado: Veloe está preparada para a nova era dos pagamentos digitais

Os pagamentos digitais ganharão nova dimensão no futuro pós-pandemia. Sem a necessidade de contato, a tecnologia da Veloe já está totalmente integrada a soluções de mobilidade, ainda mais diante da necessidade de reduzir aglomerações e filas.

O adesivo permite o pagamento de estacionamentos e pedágios: basta colar no para-brisa do veículo e ter o controle total da conta pelo aplicativo ou site, com inteligência para compartilhar seu saldo ou mesmo adicionar vários veículos na mesma conta – e com as 12 primeiras mensalidades grátis. Saiba mais na conversa com Cesário Nakamura, presidente da Alelo, idealizadora da solução Veloe. A apresentação é de Daniel Gonzales.