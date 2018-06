Por Raphael Ramos

O Corinthians tem muito clara a tática para conquistar o bi do Campeonato Brasileiro neste ano. É só manter o que está sendo feito, apostar no bom e velho “em time que está ganhando, não se mexe”. A base da equipe é a mesma do ano passado, com uma importante mudança no esquema tático e que já se mostrou eficiente, com o time sagrando-se campeão paulista.