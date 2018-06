Corinthians e Ponte Preta voltam a fazer história 40 anos depois

De um lado, o resgate ao passado só traz memórias positivas: de um título, em 1977, que representou a “salvação”. Do outro lado, o incômodo marco de um time tradicional que ainda não levantou sua primeira taça de expressão. Todo este caldo histórico também vai entrar em campo a partir deste domingo, 30, em Campinas, às 16h, quando Corinthians e Ponte Preta começam a decidir o título do Paulistão 2017.

A final tem um favorito? Qual equipe tem elenco mais qualificado? Qual deverá ser a postura de ambos nesta primeira etapa do duelo? Todos estes aspectos são debatidos no ‘Estadão Esporte Clube’ desta sexta-feira, 28 (ouça no player acima), com a equipe do programa: Marília Ruiz, Robson Morelli, César Sacheto e Emanuel Bomfim. Ouça, assine e compartilhe!



‘Pé de anjo’ da Fiel, Basílio, comemora gol do título de 1977