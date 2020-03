Coronavírus: brasileiros contam seus dramas para voltar ao país; ouça no ‘Estadão Notícias’

O fechamento de fronteiras e espaços aéreos pelo mundo por causa do coronavírus trouxe um problema diplomático e de direitos humanos para o Brasil. Com a interrupção do funcionamento parcial de vários aeroportos pelo mundo, muitos brasileiros ficaram sem opção para voltar ao Brasil. Alguns tiveram que contar com a boa vontade de moradores desses locais para poder dormir e comer. Em outros casos, funcionários desses aeroportos se compadeceram da situação e passaram a oferecer um canto de descanso e café da manhã. A questão é que em todos esses casos, as pessoas se sentem abandonadas pelas embaixadas e consulados do Brasil, e também pelas companhias aéreas. Afinal, qual a responsabilidade do governo brasileiro com seus compatriotas? As companhias aéreas também devem prestar assistência?

Na edição de hoje, ouvimos os relatos de brasileiros que estão espalhados pelo mundo, e não conseguem retornar ao Brasil. Eles contam a situação em que estão enquanto aguardam ajuda. Além disso, conversamos com a professora de Direito Internacional e comparado da USP, Maristela Basso, sobre a situação dessas pessoas.

