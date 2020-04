Coronavírus: Como ala militar atua para apaziguar ânimos dentro do governo? Ouça no ‘Estadão Notícias’

A crise não só sanitária e econômica causada pela chegada do novo coronavírus fez com que a ala militar do governo assumisse um papel de “bombeiro” diante da postura de Jair Bolsonaro. O presidente vem travando uma batalha contra governadores e o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, sobre a forma como o isolamento social deve ser feito. Diante da série de ruídos causados pelas discordâncias políticas, coube aos ministros militares a função de apaziguar os ânimos e focar no combate a Covid-19. Por outro lado, a ala ideológica do governo, que defende o discurso mais extremado de Bolsonaro, insinua que os generais querem transformar o presidente em “Rainha da Inglaterra”.

Qual é o tamanho do alinhamento dos militares com Bolsonaro? Eles já trabalham com uma perspectiva de assumir o poder? Na edição de hoje, conversamos com a repórter de Brasília do Estadão, Tânia Monteiro, e o repórter especial, Roberto Godoy, sobre esses assuntos. No quadro “Fique em Casa” de hoje, Renata Cafardo entrevista o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, sobre como está encarando o período de quarentena e autoisolamento.

OUÇA O ‘ESTADÃO NOTÍCIAS’ TAMBÉM NO YOUTUBE

Todas as edições deste podcast também são publicadas no canal do Estadão no Youtube. Para ouvir gratuitamente nesta plataforma, é só clicar aqui.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.