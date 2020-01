Coronavírus: estamos próximos de uma pandemia? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Um novo vírus, que já vitimou mais de uma dezena de pessoas na China, se tornou motivo de preocupação mundial após casos suspeitos da doença surgirem em países próximos da região, como a Japão e Tailândia, e em nações de outros continentes, como os Estados Unidos. Por enquanto, pouco se sabe sobre a doença, apenas que os sintomas lembram o de uma gripe e que o estado pode evoluir para uma pneumonia. A Organização Mundial estuda decretar “emergência de saúde pública de interesse internacional”. Enquanto isso, os países, incluindo o Brasil, começam a tomar medidas preventivas para evitar a chegada da doença. Mas, afinal, o que é esse vírus? Quais os riscos que ele traz para a saúde? Estamos próximos de uma nova pandemia?

Na edição de hoje, vamos entender como se dá a transmissão do coronavírus com o infectologista da USP, Esper Kallás. Já o repórter do Estadão, José Maria Tomazela, detalha quais as primeiras medidas tomadas pelo governo brasileiro contra a doença. E, ainda, a repórter Fabiana Cambricoli fala do primeiro caso suspeito no Brasil, em Minas Gerais.

