Coronavírus: O que muda com a chegada dos testes rápidos? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Um dos problemas que surgiu com o aumento no número de pessoas com Covid-19 no Brasil foi a falta de estrutura para a realização dos exames que detectam o novo coronavírus. No Estado de São Paulo, que concentra a maior parte dos casos no País, existe uma fila de mais de 10 mil exames para serem feitos. As autoridades tentam contornar a situação com a compra de mais maquinários e a ampliação da rede laboratorial. Por outro lado, a autorização de testes rápidos também promete ajudar a resolver esse gargalo. Afinal, o Brasil conseguirá reduzir a fila de exames? Com os testes rápidos, será possível adotar a recomendação da OMS e diagnosticar o maior número de pessoas possíveis?

Na edição de hoje, conversamos com o Gerente Geral de Produtos para Saúde da Anvisa, Leandro Rodrigues, o presidente da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, Carlos Eduardo dos Santos Ferreira, a diretora-executiva da Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, Prisicilla Franklim Martins, a assessora cientifica da ECO diagnóstica, Mirela Cristina, e Marcus Figueiredo, CEO da Hi Technologies.

