Coronel José Vicente: “Ricos são mais privilegiados com recursos policiais no Rio”; ouça no ‘Estadão Notícias’

Edição desta segunda-feira, 26, entrevista uma das maiores autoridades quando o assunto é segurança pública: José Vicente da Silva Filho. Ele foi Secretário Nacional de Segurança Pública, além de ser coronel reformado da Polícia Militar. Na conversa com Haisem Abaki, ele faz um balanço deste primeiro mês de intervenção federal no Rio de Janeiro e critica a falta de planejamento do governo ao encarar as inúmeras dificuldades no combate a criminalidade na região. José Vicente cita, por exemplo, a má distribuição dos recursos policiais pelos bairros do Rio. “Os ricos são mais privilegiados”, afirma.

Sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, coronel acredita que o caso, pela gravidade que teve, vai necessariamente impulsionar uma resposta mais efetiva das autoridades e das forças de segurança. E isso passa, segundo ele, por fustigar os bandidos em suas áreas de atuação para se possa chegar nos nomes que cometeram este crime bárbaro.

Confira ainda nesta edição um bate papo com o editor de esportes do Estadão, Robson Morelli, sobre o reencontro da seleção brasileira com a Alemanha. O primeiro depois daquele traumático 7 a 1 que acabou com as chances do Brasil de buscar o hexa em casa. E aí, amanhã vai ter gol da Alemanha?

