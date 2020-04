Correspondente nos EUA relata drama de brasileiros em meio à pandemia; ouça no ‘Estadão Notícias’

Quando pensamos em isolamento social e os problemas que ele traz para os autônomos e mais pobres, logo imaginamos essa circunstância em nosso País. No entanto, pelo mundo, existem brasileiros que estão em situação de vulnerabilidade por causa das políticas mais restritivas adotadas por outras nações. Nos Estados Unidos, os imigrantes, principalmente os ilegais, passam por necessidades que vai do desemprego à falta de acesso ao sistema de saúde em meio a pandemia do coronavírus. Os norte-americanos também estão em isolamento mais restritivo, pois o país se tornou o principal epicentro de transmissão da Covid-19, e com isso, o desemprego aumentou e a situação financeira de muitos é delicada.

Na edição de hoje, Beatriz Bulla, correspondente do Estadão em Washington, conta como esses brasileiros estão sendo ajudados em meio a pandemia. Confira ainda no podcast o quadro “Fique em Casa”. Hoje, Renata Cafardo entrevista a cantora Luedji Luna sobre como está encarando o período de quarentena e autoisolamento.

