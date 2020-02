Crescimento de malha cicloviária nas cidades é um fenômeno sustentável? Ouça no podcast “Notícia No Seu Tempo”

Por Cadu Cortez e Adriana Cimino

Na edição de hoje (08), o podcast Notícia No Seu Tempo traz o “Especial Mobilidade”, com conteúdos sobre mobilidade urbana. Todos os sábados publicamos programas dedicados a este universo. Novidades tecnológicas, informações sobre diferentes tipos de modais e soluções para melhorar a vida do pedestre são alguns dos assuntos abordados.

Trânsito, preço do combustível, preservação do meio ambiente e a busca do bem-estar e melhor saúde. O que tudo isso tem em comum? A inegável procura, pelos brasileiros, de adotarem as bicicletas como meio de transporte e lazer. E pra falar sobre esse universo (ciclistas, ciclovias e afins), a cicloativista e uma autoridade no assunto, Renata Falzoni. Ouça no player abaixo:

(Foto: Daniel Teixeira/Estadão)