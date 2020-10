Criogenia: um passaporte para vida eterna? Ouça no ‘Estadão Notícias’

A possibilidade científica de prover a imortalidade é uma obssessão distópica ou real? No plano da ficção, ela já habita o imaginário humano há bastante tempo. Mas há investigações no plano real também, caso do documentário “Contornando a Morte”, recém-disponível no catálogo da Netflix. No filme, uma família asiática congela o cérebro da filha de 2 anos, que morreu decorrente de um câncer. A esperança é que no futuro, uma nova tecnologia possa trazer a criança de volta a vida. Assim como eles, mais de 300 famílias nos Estados Unidos fizeram o mesmo procedimento.

Afinal, a criogenia pode preservar corpos que serão ressuscitados futuramente? A ciência está próxima de vencer a morte? Na edição de hoje, conversamos com o Dr. Carlos Alexandre Ayoub, diretor e proprietário do Centro de Criogenia Brasil, que esclarece essas questões tão presentes no filme.

