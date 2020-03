Crise do Coronavírus: Governo vai conseguir salvar setor aéreo? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Desde o início da crise do coronavírus, um dos setores mais afetados pelas medidas adotadas por governantes pelo mundo foi o aéreo. Pessoas passaram a cancelar viagens e fronteiras foram fechadas como forma de se evitar a proliferação da doença. Com isso, os voos internacionais caíram mais de 80% e os domésticos, aqui no Brasil, cerca de 50%. O setor aéreo cobrava medidas do governo para não quebrarem, e elas vieram nesta quarta-feira. Afinal, elas são suficientes para salvar as empresas? Quais outros fatores tem pesado no fechamento das contas das companhias aéreas? E em relação aos consumidores, como eles ficam diante do atual cenário?

Na edição de hoje, um bate papo com a repórter do Estadão, Amanda Pupo, que conta sobre as medidas do governo para o setor. Conversamos também com o especialista em aviação e professor da Poli-USP, Jorge Leal Medeiros, que explicou os desafios das aéreas, neste período. Além disso, o especialista em direito internacional, Saulo Stefanone Alle, falo sobre os direitos dos passageiros.

