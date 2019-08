Crise no Paraguai pode atingir Bolsonaro? Ouça no ‘Estadão Notícias’

A crise gerada no Paraguai após o acordo de energia de Itaipu entre Brasil e o país vizinho, pode trazer problemas ao atual governo brasileiro. Isso porque, uma das investigações que ocorrem no Paraguai diz respeito ao favorecimento da empresa Léros na compra de energia, que teria como intermediário Alexandre Luiz Giordano, que é suplente do senador Major Olímpio do PSL. Em mensagens obtidas pela imprensa paraguaia, os envolvidos no acordo afirmavam que os empresários brasileiros falavam em nome da família Bolsonaro. Afinal, a crise institucional do Paraguai pode cruzar a fronteira e chegar ao Brasil?

Programa de hoje traz uma conversa com o repórter de política do Estadão, Ricardo Galhardo, que esteve em Assunção atrás dessa história.

OUÇA O ‘ESTADÃO NOTÍCIAS’ TAMBÉM NO YOUTUBE

Todas as edições deste podcast também são publicadas no canal do Estadão no Youtube. Para ouvir gratuitamente nesta plataforma, é só clicar aqui.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.