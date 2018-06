Cuca ou Luxa? Quem pode ser o novo técnico do Palmeiras?

‘Estadão Esporte Clube’ desta sexta-feira debate a saída do técnico Eduardo Baptista do Verdão e avalia as opções da diretoria para a contratação do novo comandante. Cuca é o preferido neste momento. Mas se ele não puder, quais são as opções? Vanderlei Luxemburgo?

O programa também destaca a vitória do Santos na Libertadores e faz prognósticos para a final do Paulistão, neste domingo, na Arena Corinthians, entre o time da casa e a Ponte Preta. Ouça os comentários de Marília Ruiz, César Sacheto, Robson Morelli e Emanuel Bomfim.

Cuca está na mira da diretoria palmeirense (Foto: Estadão)