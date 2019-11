Cultura perde ou ganha na pasta do Turismo? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Na semana passada, Jair Bolsonaro tirou a secretaria da Cultura do ministério da Cidadania e passou para o Turismo, chefiado por Marcelo Álvaro Antônio, que ficou conhecido pelo laranjal do PSL em Minas Gerais. Desde o início do seu governo, o presidente ataca órgãos vinculados a cultura, como a Ancine. Mas a grande luta do presidente foi à redução dos incentivos dados através da Lei Rouanet.

Na edição de hoje, vamos passar pelas principais polêmicas envolvendo esses dois personagens, e também a opinião de dois ex-ministros da Cultura, Marcelo Calero e Sérgio Sá Leitão. Conversamos também com o editor do Caderno 2, Ubiratan Brasil.

OUÇA O ‘ESTADÃO NOTÍCIAS’ TAMBÉM NO YOUTUBE

Todas as edições deste podcast também são publicadas no canal do Estadão no Youtube. Para ouvir gratuitamente nesta plataforma, é só clicar aqui.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.