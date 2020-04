Da liberação do futebol ao ‘lockdown’: Como diferentes países lidam com a Covid-19? Ouça no ‘Estadão Notícias’

As notícias sobre a pandemia do novo coronavírus têm focado na realidade de países com maior incidência da doença, como é o caso da Itália, França, Espanha e Estados Unidos. Mas existem outras nações em que a situação também é grave, principalmente aquelas em guerra, onde o sistema de saúde praticamente não existe, e os dados da Covid-19 não são confiáveis. Existem ainda as nações que optaram deliberadamente por minimizar a gravidade do problema e insistem em manter uma rotina normal diante da doença. Há também aqueles que através das medidas restritivas estão conseguindo evitar uma situação pior em seus territórios.

Na edição de hoje, o repórter do Estadão, Paulo Beraldo, traz um panorama dessa situação pelo mundo. Confira ainda no podcast o quadro “Fique em Casa”. Hoje, Renata Cafardo entrevista o secretário de Educação do Estado de São Paulo, Rossieli Soares sobre como está encarando o período de quarentena e autoisolamento.

