Daniel Barros: ‘O estresse ajuda na adaptação’; ouça o psiquiatra no podcast ‘Na Quarentena’

Até pouco tempo atrás, imaginar que uma pandemia viraria o mundo de cabeça para baixo era algo apenas para elucubrações de roteiristas de ficção científica. Compreender e absorver tudo que está ocorrendo, sem prejuízos mentais, tem se mostrado uma tarefa nada fácil.

Como atravessar essa tormenta da melhor maneira possível? O que vai pautar nossa interação social daqui para frente? Conversamos neste episódio do podcast ‘Na Quarentena’ com o psiquiatra e colunista do Estadão, Daniel Martins de Barros. Ouça no player acima.

No “Estadão Recomenda” a dica é do nosso editor assistente de esportes, Marcius Azevedo.

O psiquiatra Daniel Martins de Barros, convidado do programa de hoje (Foto: Helvio Romero/Estadão)