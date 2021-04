Danilo Gentili presidente do Brasil? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Conforme a eleição presidencial de 2022 se aproxima, o número de possíveis candidatos também aumenta. O último nome da lista, visto como surpresa pelos analistas, é o do humorista Danilo Gentili.

Um dos grandes entusiastas da candidatura do apresentador é o Movimento Brasil Livre (MBL), que tem entre seus integrantes o deputado federal Kim Kataguiri (DEM-SP). O apresentador do SBT também ganhou o apoio de Sergio Moro, ex-aliado de Bolsonaro. Em sua coluna na Revista Crusoé, o ex-ministro afirma que Danilo Gentilli “teria seu voto”.

O humorista teve também uma videoconferência com o candidato à presidência em 2018 João Amoedo para debater as eleições de 2022. Os dois compactuam sobre a necessidade de criar uma candidatura alternativa a Lula e Bolsonaro.

Na edição de hoje, conversamos com o repórter especial do Estadão, José Fucs, que entrevistou Gentili, e nos traz as impressões sobre essa possível candidatura. No entanto, a pergunta que fica é: Ainda existe espaço para os outsiders na política brasileira? Eles serão capazes de rivalizar com Lula e Bolsonaro em 2022? Para responder essas e outras perguntas, convidamos a cientista política, Gabriela Lotta, da Fundação Getúlio Vargas.

O Estadão Notícias está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, ou no agregador de podcasts de sua preferência.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Gustavo Lopes e Ana Paula Niederauer

Sonorização/Montagem: Moacir Biasi