De ministro discreto a herói improvável: quem é Luiz Henrique Mandetta? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Diante da crise do coronavírus, um nome ganhou força e também virou motivo de desavença dentro do governo federal: Luiz Henrique Mandetta. Com amplo apoio popular e dos poderes Legislativo e Judiciário, o ministro da Saúde enfrenta as ameaças do presidente Jair Bolsonaro por não se colocar ideologicamente ao que pensa o líder do Executivo. Afinal, quem é Luiz Henrique Mandetta? Qual seu histórico dentro da política? O ministro da Saúde passa a ser um importante ativo eleitoral?

Na edição de hoje, o repórter do Estadão em Brasília, Mateus Vargas, traça um perfil do titular da pasta. Sobre a importância política de Mandetta e a queda de braço com o Planalto, batemos um papo com o cientista político da FGV, Eduardo Grin. Acompanhe também a estreia do quadro “Fique em Casa”, em que Renata Cafardo entrevista personalidades sobre como estão encarando o período de quarentena e autoisolamento. No primeiro episódio, um papo com a colunista Eliane Cantanhêde.

