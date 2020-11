De pai para filho: o poder das famílias na política; ouça no ‘Estadão Notícias’

Em ano de eleição é comum observarmos que muitos candidatos vêm de uma linhagem antiga de políticos. Geralmente, o poder exercido por vários desses clãs e grupos tem impedido que surjam novas lideranças. No Brasil, exemplos “dinásticos” não faltam: Sarneys, Barbalhos, Calheiros, entre outros. Em algumas cidades, a mesma família está no poder há mais de 20 anos. A tendência é achar que essas oligarquias são mais presentes no Nordeste. Ledo engano. É possível observar esse mesmo movimento em cidades de todo o País.

Afinal, quais são as causas da perpetuação de poder? Porque é tão difícil romper com esse ciclo e oxigenar a política com novas lideranças? Na edição de hoje, conversamos com o cientista político e coordenador do blog Legis-Ativo do Estadão, Humberto Dantas.

