De quem é a culpa das tragédias ocorridas com as chuvas? Ouça no ‘Estadão Notícias’

As chuvas que caíram na região Sudeste, neste começo de ano, trouxeram diversos transtornos à população, como deslizamentos e enchentes. Ao mesmo tempo, esses problemas se repetem ano após ano, e uma pergunta fica no ar: É impossível evitar que as chuvas tragam as mesmas consequências já conhecidas pelo poder público? No litoral paulista, já são mais de 10 mortos, e no Rio, pelo menos 5 pessoas perderam a vida. Além disso, os governantes culpam o grande volume de chuva para justificar os transtornos causados a população. Afinal, está chovendo mais do que o esperado?

No programa de hoje, conversamos sobre o papel do poder público diante dos problemas trazidos pela chuva com o engenheiro hídrico da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Antônio Eduardo Giansante. Batemos um papo também com o meteorologista do Centro de Gerenciamento de Emergência de São Paulo, Adílson Nazário sobre os motivos dessas tempestades.

