De quem é a culpa pela politização do Judiciário? Ouça análises no ‘Estadão Notícias’

O Supremo Tribunal Federal foi um dos grandes protagonistas políticos em 2019, pautando temas polêmicos e batendo de frente com o governo do presidente Jair Bolsonaro. Criminalização da homofobia, o fim da prisão antes do trânsito julgado e a suspensão do fim do seguro DPVAT foram algumas das decisões da Suprema Corte.

Mas o que esperar dos ministros do STF em 2020? É o que vamos descobrir nesta edição especial de fim de ano comandada por Gustavo Lopes e com as participações do professor de direito da FAAP, Luís Fernando Amaral, e o jornalista do Estadão Rafael Moraes Moura.

