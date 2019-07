Debate: Os seis meses do governo Bolsonaro; ouça no ‘Estadão Notícias’

Jair Bolsonaro completa seis meses no cargo em um processo de ainda aprender a lidar com os vários atores da democracia brasileira. O presidente enfrentou problemas dentro do governo, que culminaram com a troca de agentes do primeiro e segundo escalão do executivo. Além disso, algumas alterações na composição do governo foram feitas, ministros perderam poder, e novos agentes passaram a fazer parte do “team” Bolsonaro. Entretanto, foi a relação com o Congresso Nacional que mostrou ao presidente que sua vida à frente do executivo não seria fácil. O governo foi vencido em algumas oportunidades, e a responsabilidade dessas derrotas atribuídas à falta de articulação política.

No entanto, não é apenas a questão política que tem se tornado um problema para o governo. A última pesquisa Ibope mostra que o número de pessoas que acham a gestão Bolsonaro boa ou ótima é o mesmo das que acham ruim ou péssima: 32%, o menor índice desde que o governo começou a ser avaliado. Os editores do BR18, Vera Magalhães e Marcelo de Moraes avaliam os primeiros seis meses de Jair Bolsonaro como presidente da República. Ouça no player acima:

