Debate: STF pode soltar Lula? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Amanhã, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) julga um pedido de liberdade do ex-presidente Lula. A defesa do petista aponta neste pedido de habeas corpus a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, agora ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Bolsonaro. O julgamento começou em dezembro de 2018, mas foi interrompido após pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. Edson Fachin e Cármen Lúcia já tinham se posicionado contra a suspeição de Moro. Resta, além de Mendes, o decano Celso de Mello. Ouça no player abaixo:

A retomada dessa avaliação ganhou novos ingredientes com a divulgação de mensagens trocadas entre o ex-juiz e os procuradores da Operação Lava Jato. O teor deste material revelado poderá resultar na liberdade de Lula? Ele tem validade como prova? Quais são os impactos políticos? Edição de hoje do podcast apresenta um debate sobre o tema. Participam da conversa em nosso estúdio João Paulo Martinelli, criminalista, doutor em direito penal pela USP; Rafael Cortez, cientista político da Tendências Consultoria; e Ricardo Brandt, repórter do Estadão que acompanha a Lava Jato desde seu princípio, há 5 anos.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.